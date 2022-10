La Banda dello Stelvio, 60 colpi tra furti e rapine in tre mesi

In appena tre mesi aveva fatto 60 tra furti e rapine in appartamento. La Banda dello Stelvio, così era soprannominata da un'auto rubata, e usata per le incursioni, era finita in manette. Ma non tutti i suoi componenti. L'ultimo è stato preso dai carabinieri a distanza di un anno. Ora sono tutti in carcere.

La banda, cui facevano parte persone di origine albanese, era stanziale nel milanese ma agiva in tutta Italia, dalla Romagna al Verbano.

L'ultimo del gruppo ha 34 anni. All'epoca aveva fatto perdere le proprie tracce. E' stato rintracciato nei giorni scorsi in Ungheria, nella città di Roszke, mentre tentava di attraversare la frontiera dalla Serbia.

Ora è in Italia, in carcere, dove dovrà rispondere delle accuse che la Procura di Verbania gli muove.