La linea 2 della metropolitana? Avrà due fermate in meno

La linea 2 della metropolitana di Torino avrà due fermate in meno. Forse tre. Ad annunciarlo, il sindaco Stefano Lo Russo durante un incontro coni cittadini di Barca e Bertolla. Non si sa ancora quali stazioni verranno tagliate. Il problema è la mancanza di fondi. “Infra.To sta cercando proprio in questi giorni di capire quali fermate sacrificare. Per il momento pensiamo salteranno due o tre stazioni. Il progetto definitivo era finanziato completamente nella tratta tra Rebaudengo e Politecnico. Dico ‘era’ perché il caro materiali e il costo della manodopera hanno stravolto i calcoli”. Per l'opera sono stati stanziati 1,8 miliardi di euro, ma gli extra-costi dovuti ai rincari delle materie prime hanno stravolto ogni piano finanziario. Si parla di 300 milioni di euro in più. E, secondo Lo Russo, “i decreti del Governo di adeguamento dei costi sono solo sulle opere già a bando”. Il costo di una stazione della metropolitana è di 80-100 milioni: non è chiaro se verranno tagliate stazioni intermedie, oppure gli estremi. “Entro fine anno le varianti al piano regolatore verranno approvate, a febbraio o marzo vogliamo far partire la gara”, ha detto il sindaco.

Cantieri a rischio per il caro-materiali

Tra i progetti colpiti dal caro costi, ha riferito Lo Russo, rientra anche la biblioteca di Torino Esposizione: “Doveva costare 100 milioni e il prezzo è salito del 50%”. Non solo. “In via Breglio c'è un cantiere del passante che è stato bloccato. Tutto è fermo e i macchinari sono spenti: l'impresa ha detto che per il costo del bitume avrebbe rischiato il fallimento andando avanti, e ha preferito lasciare tutto lì e pagare le penali”. Una questione che, per il futuro, rischia di mandare a vuoto qualcosa come 120 gare d'appalto.