La torinese Clerici è campionessa d'Europa per club

Alice Clerici è campionessa d'Europa per Club con le Fiamme Oro. La squadra della Polizia di Stato a cui appartiene la spadista torinese che si allena all'Accademia Scherma Marchesa Torino si è imposta nella gara di spada femminile alla Coppa Europa per Club di Scherma in corso a Cagliari. Dopo aver perso il primo assalto del girone contro le francesi di Levallois SC, Clerici e le compagne Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Traditi non hanno più perso un assalto, superando la prima fase con due vittorie e una sconfitta e qualificandosi per gli ottavi di finale. Qui è arrivato il 45-24 contro la squadra greca del Greece Ariston Paianias, e l'accesso ai quarti di finale, dove le poliziotte hanno affrontato il primo di due derby consecutivi.

Contro l'Aeronautica Militare il match, tiratissimo, è stato risolto solo al minuto supplementare, con una stoccata piazzata da Giulia Rizzi a 4 secondi dalla fine del tempo, che ha dato la vittoria per 27-26 e la semifinale. Nuovo derby con l'Esercito e nuova vittoria, stavolta per 30-26, al termine di un altro match teso dall'inizio alla fine. Equilibrata anche la finale contro la Polonia, risolta solo nell'ultimo parziale e vinta per 33-29.