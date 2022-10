L'attesa per il derby, alle 18 Torino-Juventus

Appuntamento alle 18 allo stadio Grande Torino con Torino-Juventus, il primo derby stagionale fra le due squadre, che arriva in un momento difficile per entrambe le formazioni. Allegri proviene dalla durissima sconfitta di Champions in Israele e dalla partita persa in casa del Milan in campionato. Jurić ha racimolato solo un punto nelle ultime quattro giornate. In classifica sono vicine: i bianconeri in ottava posizione con 13 punti, il Torino al decimo posto a due lunghezze di distanza. La partita è valida per la decima giornata della serie A.

In casa Toro, è emergenza attacco, per i problemi di Sanabria e Pellegri. Probabile assente anche Ricci, che ha la febbre. Vlašić è stato provato come "falso nove".