Le Langhe tra il record di turisti, l'ipotesi numero chiuso e l'arte contemporanea

“C'è già stata un'estate veramente strepitosa, abbiamo avuto presenze e flussi turistici superiori a quello che è il nostro anno record, il 2019. Quest'autunno sarà ancora più performante dei migliori autunni degli anni passati”. A parlare, con Mariano Rabino che è presidente dell'ATL di Langhe, Monferrato e Roero, i numeri: +16% di arrivi, +29% di presenze rispetto all'ultima estate pre Covid, che fu da record.

Più della metà dei turisti sono stranieri: europei soprattutto, ma anche americani. Tanti, qualcuno inizia a dire "troppi". E chiede, guardando a Venezia, un qualche contingentamento:

“Non credo che per il nostro territorio sia praticabile lo schema rigoroso del numero unico. Credo che nel nostro territorio si possano promuovere iniziative che piano piano vadano nel senso di scaglionare, distribuire nel tempo e nel territorio i nostri visitatori”.

Alba, La Morra, Monforte d'Alba, Bra e Cherasco tra le mete in cui si registrano più pernottamenti. Anche l'arte contemporanea può aiutare ad allargare il raggio d'azione. Alla “cappella delle Brunate”, La Morra, ad "Alba", l'ultima creazione di Valerio Berruti che si staglia nei cieli della città omonima, e alle altre attrazioni artistiche, entro marzo se ne aggiungeranno altre due.

"Un progetto che si chiama ‘Prospettive’ e che valorizza l'arte contemporanea attraverso opere di artisti di assoluta eccellenza internazionale. Anche in questo modo offriamo ai visitatori italiani e stranieri un'offerta di eccellenza turistica che mette insieme paesaggio, cultura e arte".

L'artista francese Jean Marie Appriou per Neviglie. Il britannico Liam Gillick e la tedesca Hito Steyerl per Roddino. Protagonisti di un progetto transfrontaliero con il sostegno del Programma europeo Interreg Alcotra Italia/Francia, la collaborazione dell'Università della Costa Azzurra e in sinergia con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, che a sede a Torino e a Guarene.