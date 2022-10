L'infrasettimanale porta bene solo alla Pro Vercelli

Il calcio di metà settimana porta bene solo alla Pro Vercelli, che mette a segno la terza vittoria consecutiva, sconfiggendo in trasferta la Virtus Verona per tre a zero. Comi, autore di una doppietta in appena tre mnuti, trascina la squadra. In avvio di ripresa, Vergara firma il definitivo sigillo. Unica nota negativa per il leoni, in una partita perfetta, il cartellino rosso a Cristini per somma di ammonizioni.

La Pro Vercelli con questa vittoria sale a 14 punti in classifica e raggiunge il Novara, battuto in trasferta dalla Pro Sesto, per 2 a 1.

Sconfitta di misura per 1 a 0 anche per la Juventus Under 23 in casa del Lecco, che resta ferma a 9 punti.

Nel girone B finisce a reti inviolate tra Alessandria e Torres. I grigi hanno 7 punti in classifica.