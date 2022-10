Lo scienziato Alessandro Vespignani è il nuovo presidente della fondazione Isi

Il professor Alessandro Vespignani, tra i massimi esperti al mondo di modelli epidemiologici e Scienza delle previsioni, è il nuovo Presidente di Fondazione ISI, centro di eccellenza internazionale nel campo dei Sistemi Complessi e dei Dati. Vespignani è stato nominato all’unanimità da Fondazione CRT e Fondazione Sviluppo e Crescita-CRT, soci fondatori di Fondazione ISI nata nel 1983 sotto la guida di Tullio Regge.

Con una rete globale di centinaia di istituzioni partner, la Fondazione ISI affronta le sfide della complessità secondo un approccio strategico interdisciplinare, e alimenta un prezioso scambio di conoscenze con la più ampia comunità scientifica, le realtà filantropiche e i governi per promuovere la crescita sociale, economica e culturale. Va in questa direzione il primo Centro europeo sulla Scienza dei Dati “for social good”, istituito da Fondazione ISI e Fondazione CRT alle OGR Torino.

“Sono estremamente onorato di raccogliere il testimone della presidenza della Fondazione ISI dalle mani degli straordinari scienziati che mi hanno preceduto - dichiara il professor Vespignani -. La pandemia ci ha insegnato più di ogni altra cosa il valore dei Dati e di come possono essere trasformati in conoscenza, che definisce la nostra capacità di salvare vite e migliorare la società. Sono molto felice di iniziare un cammino con la Fondazione che vada a confrontarsi con le importanti sfide che ci attendono in questo campo".

“La prestigiosa presidenza del professor Vespignani ci accompagna nel futuro: insieme a lui faremo progredire ancora la proficua collaborazione con Fondazione ISI avviata molti anni fa in maniera visionaria da Fondazione CRT. Accanto ai vari ambiti in cui ISI è leader riconosciuto a livello internazionale, ora è tempo di accelerare anche nell’esplorazione della nuova frontiera dell’impatto sociale dei Dati, che toccano ogni aspetto della nostra quotidianità”, afferma Massimo Lapucci, Segretario Generale di Fondazione CRT e CEO di OGR Torino.

Chi è Alessandro Vespignani

Fondatore e direttore del Northeastern Network Science Institute e distinguished professor presso la Boston University, Alessandro Vespignani ha lavorato nei più importanti centri di ricerca e università del mondo: Yale University, Leiden University, International Center for Theoretical Physics (UNESCO) di Trieste, Université de Paris-Sud come membro del Consiglio Nazionale per la Ricerca Scientifica (CNRS).

È stato professore di Informatica and Computing presso l’Indiana University, nonché direttore e fondatore del Center for Complex Networks and Systems Research e Direttore Associato del Pervasive Technology Institute.

Membro dell’American Physical Society, dell’Academia Europaea e dell’Institute for Quantitative Social Sciences presso Harvard University, il professor Vespignani concentra attualmente la propria attività di ricerca sullo sviluppo di modelli epidemiologici e per l’analisi della diffusione delle malattie infettive, nonché sullo studio di network biologici, sociali e tecnologici.

Ha contribuito alla gestione globale delle epidemie di Ebola, Sars, Zika e Covid, collaborando con l’Organizzazione mondiale della Sanità, la Casa Bianca, i Centers for Disease Control and Prevention negli Stati Uniti e altre istituzioni internazionali.