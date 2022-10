Luserna San Giovanni, va in fiamme il deposito dell'acqua Sparea

Le fiamme per fortuna sono state circoscritte. È accaduto all'alba poco dopo le cinque del mattino. Un incendio si è sviluppato all'interno del deposito di bottiglie di plastica dell'acqua minerale Sparea a Luserna San Giovanni, l'azienda di proprietà della famiglia Damilano, nelllo stabilimento per lo stoccaggio delle bottiglie nel pinerolese.

Sul posto sono al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco arrivate da Pinerolo, Luserna, Torre Pellice e Torino. Non risultano intossicati.