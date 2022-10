Una storia che parla di aiuto, in questo caso reciproco. La convivenza solidale tra generazioni diverse, grazie a un progetto che si chiama “Abito”, perché cucito sulle esigenze di anziani e giovani. I primi mettono a disposizione una camera della loro casa, i secondi, in cambio di ospitalità, fanno loro compagnia. Come in una famiglia. Ecco la storia di Asil e Margherita.