Marta Bassino al via nello slalom gigante di Soelden

La Coppa del Mondo di sci alpino prenderà il via sabato mattina sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden, in Austria. Marta Bassino è stata convocata per questa prima stagionale dal direttore tecnico Gianluca Rulfi. Con lei altre sei atlete: Federica Brignone, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti ed Asja Zenere. Sofia Goggia ed Elena Curtoni non prenderanno parte alla gara per proseguire la preparazione in vista del doppio appuntamento con la velocità di Zermatt/Cervinia in programma sabato 5 e domenica 6 novembre.

L'ispezione effettuata dalla Federazione Internazionale ha dato il via libera alla due giorni austriaca, sulla cui pista si è lavorato alacremente nelle ultime settimane per conservare al meglio il manto nevoso nonostante le temperature al di sopra della media.

Nei prossimi giorni verrà comunicata la formazione maschile, che avrà a disposizione nove posti: otto posti base più Giovanni Franzoni che ha conquistato il posto attraverso la Coppa Europa della passata stagione.