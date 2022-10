Mezzo chilo di droga in casa, 25enne fermato

E' stato trovato in possesso di quasi mezzo chilo di droga di varia natura: un 25enne italiano è stato arrestato a Torino dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell'appartamento del giovane, intercettato all'ingresso del palazzo con addosso tre ovuli di cocaina, gli agenti hanno trovato in cucina e nella camera da letto svariate quantità di hashish, marijuana, cocaina e ketamina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e a quasi 600 euro in contanti possibile frutto dello spaccio.