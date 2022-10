MotoGP, Bagnaia terzo al via in Thailandia, pole a Bezzecchi

Partirà dalla terza posizione Pecco Bagnaia nel Gran Premio di Thailandia in programma domenica 2 ottobre sul circuito di Buriram (partenza alle 10 ora italiana). Il pilota piemontese chiude il trio di Ducati che si sono piazzate in prima fila per la partenza. In pole position ci sarà Marco Bezzecchi con il tempo di 1'29''671, davanti a Jorge Martín (+21 millesimi) e, appunto, Bagnaia (+104 millesimi). Dietro, in quarta posizione - e seconda fila - il leader della classifica Fabio Quartararo (+ 0.238).

“Abbiamo fatto un buon lavoro. Il ritmo gara è buono, siamo pronti”, ha commentato Bagnaia, secondo nella classifica generale, in ritardo di 18 punti da Quartararo. "L'obiettivo principale era la prima fila e l'ho centrato. Purtroppo - ha aggiunto il 25enne di Chivasso - non sono riuscito a fare un giro pulito e con la prima gomma morbida non mi sono trovato benissimo. In ogni caso il turno più importante per noi era la FP4: con una gomma che già aveva fatto 26 giri, siamo riusciti a segnare un buon tempo".