Motogp: Bagnaia nono in qualifica a Sepang, frattura per Quartararo

Aria di tensione a Sepang nel penultimo atto del Mondiale Motogp 2022. In ballo c'è il titolo mondiale, con la pressione che sta influendo sulle prestazioni dei leader. Sulla pista malese conquista la pole position Jorge Martin su Ducati che firma il nuovo record della pista, 1:57.790. Dietro di lui Enea Bastianini sulla Ducati privata del team Gresini a quattro decimi e mezzo. Terzo posto per Marc Marquez.

Pecco Bagnaia partirà nono, davanti ad Alexis Espargaro su Aprilia. Fabio Quartararo partirà dodicesimo complice anche un errore nel suo ultimo giro di qualifica. Il francese della Yamaha ha anche riportato una piccola frattura alla base del dito medio della mano sinistra in una scivolata nelle ultime prove libere. Due cadute anche per Bagnaia nelle libere, entrambe senza conseguenze fisiche. La prova di come la pressione stia influendo sulle prestazioni dei due campioni. La parola passa alla pista con il Gran Premio a partire dalle 9.00.