Novarese diciottenne vince la Coppa del mondo di tiramisù

La giovanissima Marina Summa, studentessa di Cerano, in provincia di Novara, insieme a Giuseppe Salvador di Martellago, provincia di Venezia, è la campionessa 2022 della Tiramisù World Cup, che si è tenuta a Treviso dal 7 al 9 ottobre.

Summa, che con i suoi 18 anni era per giunta la più giovane concorrente in gara, ha trionfato nella categoria "creativa", mentre Giuseppe Salvador ha vinto per la versione originale del celebre dessert italiano.

La neo-campionessa del mondo ha conquistato tutti con la sua ricetta fatta di cialde di cannolo siciliano, scorza d'arancia candita e pistacchi.