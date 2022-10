Novi Ligure, 15enne in motorino muore travolto da un'auto

Un 15enne è morto in un incidente stradale a Novi Ligure, provincia di Alessandria, nella mattinata di mercoledì, 26 ottobre. Il ragazzino stava andando a scuola ed era alla guida del suo motorino in via Raggio. Secondo i primi accertamenti, sarebbe stato travolto da un'auto che avrebbe svoltato senza rendersi conto dell'arrivo del motociclo.

La vittima sarebbe stata sbalzata violentemente contro una cancellata: il casco integrale, nonostante fosse indossato e allacciato correttamente, avrebbe ceduto. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Alla guida dell'auto c'era una donna di 56 anni, che si è subito fermata per prestare aiuto. Ai carabinieri, che indagano per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto, avrebbe spiegato di non essersi accorta del sopraggiungere del motorino.