In un'azienda agricola nell'Astigiano, a San Damiano d'Asti, un dipendente, di origine indiana, è rimasto incastrato nella coclea, la vite idraulica di un macchinario utilizzato per la pigiatura delle uve. Per liberare l'uomo sono intervenuti i vigili dei fuoco di Asti, che lo hanno consegnato, data la gravità delle sue condizioni, all'elisoccorso del 118.