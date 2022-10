Padre accoltella il figlio al culmine di una lite, è grave

Dramma familiare a Valdilana, nel Biellese. Un uomo di 43 anni è stato accoltellato al torace al culmine di una furiosa lite scoppiata con il padre che lo ha colpito, secondo i primi accertamenti, con un coltello da cucina.



Non è ancora chiara la dinamica. Inizialmente sembrava che l'episodio si fosse verificato a Pray, in quanto l'uomo è stato raggiunto in quella località dall'ambulanza del

118 mentre la madre in auto, dopo averlo soccorso, lo stava portando al Pronto Soccorso di Borgosesia. La vittima è in gravi condizioni. Indagano i carabinieri.