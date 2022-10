Pajtim Statovci ha vinto il Premio Lattes Grinzane 2022

Pajtim Statovci, autore finlandese nato in Kosovo, con il suo Gli invisibili (edizioni Sellerio, traduzione di Nicola Rainò), è il vincitore del Premio Lattes Grinzane 2022, dedicato ai migliori libri di narrativa pubblicati nell'ultimo anno e intitolato all'artista torinese Mario Lattes. Statovci è nato in Kosovo nel 1990 ed è cresciuto in Finlandia, dove si è trasferito con la famiglia fuggita dalla guerra quando aveva due anni.

A proclamare la sua vittoria sono stati i voti di 400 studentesse e studenti delle 25 giurie scolastiche delle scuole superiori di tutta Italia, più una ad Atene. La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro Sociale Busca di Alba.

Il Premio Speciale Lattes Grinzane, attribuito ad autori di fama mondiale che nel tempo abbiano raccolto l'apprezzamento condiviso di critica e di pubblico, è andato invece a Claudio Magris, ora in libreria con il nuovo Traduzioni teatrali.