Volley, contro il Brasile l'Italia parla piemontese

L'Italia della pallavolo torna in campo questa sera alle 20.00 contro il Brasile. Il palio c'è la finale iridata contro la Serbia. Una partita difficile per le azzurre che affronteranno l'unica squadra capace di batterle per 3-2, al tie-break, sul 15-17.

Una partita tra le azzurre, campionesse d'Europa in carica e le verde-oro, vice-campionesse olimpiche.

Tra le protagoniste azzurre della doppia sfida contro la Cina c'è una giocatrice piemontese, Marina Lubian, centrale ventidueenne nata a Moncalieri e tesserata per l'Imoco Conegliano. Forte di un argento nel Mondiale 2018, quest'estate ha conquistato con le sue compagne l'oro nella Nations League ad Ankara.

Il Piemonte, oltre ad essere rappresentato da Marina Lubian, offre alla Nazionale quattro giocatrici impegnate a Novara, in serie A1: le centrali Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sara Bonifacio nonché la schiacciatrice Caterina Bosetti.

La sfida si giocherà in Olanda, ad Apeldoorn.