Pallavolo, Novara supera Pinerolo al tie-break

Il sogno della prima vittoria in A1 per Pinerolo nel derby contro Novara si infrange al tie break. Le ragazze di coach Marchiaro hanno accarezzato fino all'ultimo l'idea di un prestigioso successo contro una delle squadre più forti del volley, la Agil, che poteva contare in campo tre bronzi mondiali, le azzurre Anna Danesi, Caterina Bosetti e Cristina Chirichella.

Novara parte forte nel primo set, chiuso con un perentorio 17-25. Pinerolo non si è persa d'animo e sostenuta dal calore del palazzetto di Villafranca, gremito per questo primo derby piemontese, ha raggiunto il pari vincendo 25-22 il secondo set per poi passare in vantaggio nel terzo gioco, chiuso sul 30-28 grazie al colpo vincente di Gray. Le pinerolesi si avvicinano ad un nonnulla dal punto che vale il primo storico successo nel massimo campionato ma alla fine è Novara a chiudere il quarto set sul 23-25. Nell'ultimo gioco l'Agil innesta il turbo e chiude la sfida sull'11-15.

Grande protagonista per Pinerolo l'opposto Valentina Zago con 21 punti mentre per Novara serata da incorniciare per l'opposto turco Ebrar Karakut, capace di siglare 34 punti. Pinerolo conquista così il primo punto nella sua avventura in A1 mentre Novara con la vittoria al tie break sale a quota 5, seconda dietro Scandicci. E questa sera alle 20.30 sul taraflex di Cuneo andrà in scena il secondo derby piemontese di questa stagione tra le padrone di casa e Chieri.