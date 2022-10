Papa Francesco sarà ad Asti il 19 e 20 novembre per i 90 anni di una cugina

Nel pomeriggio di sabato 19 novembre, in occasione del 90esimo compleanno di una sua cugina, Papa Francesco sarà ad Asti. Lo ha annunciato questa mattina in conferenza stampa ad Asti il vescovo, mons. Marco Prastaro. Domenica mattina Bergoglio presidierà la messa in Cattedrale, al pomeriggio farà rientro in Vaticano.

Il momento pubblico per la città sarà quindi la domenica con la messa, dato che la visita del sabato sarà di tenore familiare. "Siamo contenti che il Santo Padre venga ad Asti - ha detto mons. Prastaro - La nostra città deve poter dimostrare di essere la città cara al Santo Padre, una bella immagine che Asti può dare al mondo, in cui il Papa si senta a casa". Papa Bergoglio è nato in Argentina, ma i suoi avi erano di Portacomaro, nell'Astigiano.