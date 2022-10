Paura alle Molinette per il crollo di un controsoffitto nella notte

Per fortuna è avvenuto nel cuore della notte il crollo del controsoffitto alle Molinette di Torino che in qualsiasi altro momento avrebbe potuto fare molti più danni. Si è verificato al piano terra. Dai primi rilievi sembra che abbiano ceduto le condotte dei cavi elettrici e di rete internet ancorate al soffitto. Dure critiche sull'episodio da parte dei sindacati di categoria e del professore Mario Molino che dirige il dipartimento di chirurgia, che si trova sullo stesso piano dell'infortunio: da vent'anni Torino aspetta la città della salute mentre milano ha già costruito cinque ospedali, è il suo amaro commento.

«Ancora una volta si dimostra che la struttura è obsoleta e necessita d’interventi di manutenzione urgentissimi e improrogabili — denuncia Francesco Cartellà di Cgil Fp Città della Salute —. Di giorno l’incidente avrebbe potuto trasformarsi in tragedia». Il problema è noto, e per questo settimane fa l’assessore alla sanità Luigi Icardi aveva istituito una commissione per identificare i lavori più urgenti, da fare subito; un compito assegnato a Lorenzo Angelone, direttore sanitario di Città della Salute, ma ancora i risultati del monitoraggio non sono noti.