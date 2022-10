Perizia psichiatrica per l'imputato dell'omicidio di Carmen De Giorgi

E' stata disposta una perizia

psichiatrica per Mehdi Hounaifi, 35 anni, di origini

marocchine, accusato di aver uccisa nella notte tra il 4 e 5

ottobre 2021 Carmen De Giorgi, la 45enne assassinata con una

coltellata alla schiena in un bar a Luserna San Giovanni, nel

Pinerolese. La Corte d'assise di Torino ha accolto questa

mattina la richiesta del suo avvocato, Alberto Bosio.

L'uomo durante l'udienza ha rilasciato dichiarazioni

spontanee attraverso un interprete, visto che parla solo arabo,

in cui ha chiesto perdono, aggiungendo di non sapere cosa sia

successo quel giorno e che si sentiva strano. Mehdi Hounaifi,

imputato per omicidio volontario aggravato da futili e abietti

motivi, aggredì alle spalle la vittima e ferì anche due sue

amiche. Prossima udienza il 16 gennaio, quando lo psichiatra

avrà già consegnato la perizia.