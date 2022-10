Petrarca: è di scena il Noir

Gli autori italiani di romanzi gialli protagonisti, sabato 22 ottobre ,della rubrica TGR Petrarca condotta da Elisabetta Terigi.

Ospite della puntata sarà Antonio Manzini, uno dei giallisti più in vista nel panorama editoriale italiano, in libreria con un nuovo libro "La Mala Erba" edito da Sellerio in cui l'autore accantona il suo personaggio di spicco, il vice questore Rocco Schiavone.

Nel sommario anche i fumetti dai tratti Noir dell' illustratore umbro Francesco Gaggia, creatore delle grafic novel di Dog Kane e i nuovi progetti editoriali di Maurizio De Giovanni, noto e tradotto in tutto il mondo per i romanzi ambientati negli anni '30 del Commissario Ricciardi e il ciclo contemporaneo "I bastardi di Pizzofalcone", altra serie Rai di grande successo.

Con Sandrone Dazieri entreremo belle atmosfere del suo fresco di stampa "Il male che gli uomini fanno" edito da Feltrinelli, un thriller ambientato a Cremona.

Davide Longo ci porterà nei luoghi di Torino dove sono ambientati i racconti della trilogia de suoi Bramard e Arcapipane.

Dagli Archivi Rai, un estratto della serie del Commissario Maigret degli anni '60 interpretato da Gino Cervi.

Questa settimana, i consigli di lettura sono stati selezionati dallo scrittore Roberto Ferrucci che li presenterà' in alcuni luoghi suggestivi di Venezia.

TGRPetrarca - sabato 22 ottobre ore 12.55 - Rai3