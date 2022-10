Petrarca, tornano le parole della cultura

Inizia una nuova stagione per “Petrarca”, il settimanale Tgr dedicato ai linguaggi in onda da sabato 8 ottobre alle 12.55 su Rai3. La puntata, condotta da Elisabetta Terigi, sarà dedicata alla Terra, intesa non solo come pianeta in sofferenza ambientale, ma anche come luogo del cuore e della creatività.

Lo scrittore Paolo Cognetti, Premio Strega nel 2017, accompagnerà i telespettatori alle radici del suo percorso letterario e di ispirazione dalle montagne della Valle d’Aosta all’Alaska, dove è ambientato il suo ultimo docu-film.

Nel sommario, “Il sogno bianco” di Gabriele Romagnoli, le storie dei librai di Ventotene e di San Giorgio del Sannio, la missione green di una casa editrice di Venezia e l’omaggio di Petrarca ad una delle voci più significative della letteratura italiana del secondo '900, Raffaele La Capria, scomparso lo scorso giugno. Spazio alla poesia con un’iniziativa promossa nel corso del “Festivaletteratura” di Mantova e alla sensibilità della poetessa Antonia Pozzi. Alcuni suoi versi sono stati scelti e saranno letti dallo stesso Paolo Cognetti.

Petrarca è una rubrica della redazione TGR di Torino, di cui è Capo Redattore Francesco Marino. Da quest’anno sarà curata da Anna Nigra e realizzata all’interno del Museo Rai della Radio e della Televisione, in collaborazione con il Centro di Produzione TV di Torino.

Alcuni video del back stage delle riprese della prima puntata: Nelle immagini l'ospite Paolo Cognetti con il suo cane Lucky, la conduttrice Elisabetta Terigi, l’operatore Beppe Cogno, l’assistente di redazione Annalisa Palisca e il direttore del Museo di Torino Alberto Allegranza.