Calano i prezzi delle case in Piemonte nel terzo trimestre del 2022. Nella nostra regione il valore egli immobili è diminuito dell'1 per cento rispetto all'estate. I ribassi maggiori registrati nel Lazio con un -1,9 per cento. In Veneto invece i maggiori rialzi con uno 0,8 per cento.

Secondo il centro studi di Idealista.it il prezzo medio per un appartamento in Piemonte è di 1.246 euro al metro quadro, in calo nell'ultimo anno del 2,2 per cento e ben al di sotto del massimo storico registrato nel maggio 2012 quando il prezzo era di 1.980 euro.

Nell'ultimo trimestre cresce dello 0,1 per cento il prezzo degli immobili a Torino, con un valore medio di 1.479 euro a metro quadro, il 31,7 per cento in meno rispetto ai 2.167 euro del maggio 2012.

A registrare il calo più marcato a livello nazionale nell'ultimo trimestre è la provincia di Vercelli con un -4,6 per cento e 756 euro al metro quadro. Piemontese anche la provincia più economica d'Italia, ovvero Biella con un costo medio di 614 euro al metro quadro, in aumento dello 0,3 per cento nell'ultimo mese ma comunque inferiore agli 686 euro di Caltanissetta ed i 704 euro al metro quadro di Isernia.