Pirata della strada travolge una Panda, due donne perdono la vita

Due persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto nella notte a Novara. Era da poco passata la mezzanotte quando, in via Milano, poco prima dell'imbocco della tangenziale, un uomo, a bordo di una Mercedes, ha travolto e mandato fuori strada una Panda, che si è ribaltata. A bordo, sul sedile posteriore, le due donne, una - morta sul colpo - di 48 anni e l'altra - deceduta un'ora dopo a causa delle ferite riportate - di 63. Sui sedili anteriori altre due persone, portate in ospedale in codice giallo. Alla guida della Mercedes un 25enne nigeriano che non si è fermato ed è scappato. Rintracciato nella notte, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Era regolare e senza precedenti, viaggiava senza patente e senza assicurazione.