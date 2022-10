Premio Nobel per la Fisica ai pionieri dell'informazione quantistica, Aspect, Clauser e Zellinger

E' stato assegnato a tre fisici, il francese Alain Aspect, l'americano John Clauser e l'austriaco Anton Zeilinger il premio Nobel 2022 per la Fisica, per avere gettato le basi del futuro dell'informazione.

Affiliato con l'Universita' francese di Paris-Saclay e Polytechnique, Alain Aspect ha 75 anni, mentre John Clauser ne ha 79 e Anton Zeilinger, dell'Università di Vienna, ne ha 77.

L'annuncio è stato dato a Stoccolma dalla segreteria dell'Accademia Svedese delle Scienze. "l riconoscimento - si spiega nella motivazione - è stato attribuito per il lavoro sulla meccanica quantistica, in particolare per gli esperimenti con fotoni sulla correlazione quantistica, "che stabiliscono la violazione del teorema delle disuguaglianze di Bell e aprono la strada alla scienza dell'informazione quantistica". I loro esperimenti sul fenomeno chiamato 'entanglement', una sorta di abbraccio a distanza delle particelle, hanno infatti aperto la strada ai potenti e velocissimi computer quantistici, misure più precise e crittografia a prova di hacker.

I tre ricercatori avevano già condiviso nel 2010 il prestigioso Premio Wolf per la fisica attribuito loro "per i loro fondamentali contributi teorici e sperimentali ai fondamenti della fisica quantistica".

Da molti anni si attendeva che l'Accademia svedese assegnasse un Nobel nel campo della fisica quantistica e Aspect, Clauser e Zeiliger erano ritenuti tra i favoriti in questo particolare settore.

Il Nobel per la Fisica nel 2021 era stato assegnato a due esperti di modellistica del cambiamento climatico, l'americano-giapponese Syukuro Manabe e il tedesco Klaus Hasselmann, e all'italiano Giorgio Parisi, specialista in sistemi fisici complessi.

L'assegnazione dei Nobel per la scienza si concluderà domani con il premio per la chimica.

La settimana di annunci dei Nobel si era aperta ieri con l'assegnazione del premio 2022 per la Medicina, che è andato allo scienziato svedese Svante Paabo per aver svelato segreti del Dna di Neanderthal che hanno fornito informazioni chiave sul nostro sistema immunitario.

In programma domani l'assegnazione del Nobel per la Chimica e giovedì quello per la Letteratura.

Il premio Nobel 2022 per la Pace sarà invece annunciato venerdì e quello per l'Economia il 10 ottobre.

I premi prevedono un riconoscimento in denaro di 10 milioni di corone svedesi e verranno consegnati il 10 dicembre. Il denaro proviene da un lascito del creatore del premio, l'inventore svedese Alfred Nobel, morto nel 1895.