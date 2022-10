Ragazza violentata nella notte alla residenza universitaria Borsellino

Un'aggressione in piena notte, all'interno della residenza universitaria di via Borsellino, a Torino, non lontano dal Politecnico. Vittima una ragazza di 23 anni, ora ricoverata in ospedale. Sul caso sta indagando la squadra mobile della polizia, la struttura è gestita dall'Edisu.

Secondo quanto ricostruito, la giovane si trovava nella sua stanza, poco dopo la mezzanotte l'irruzione di un ragazzo di origini africane, sconosciuto alla ragazza. La colpisce alla testa, poi la violenza, prima di darsi alla fuga. Allertato il 118, la vittima è stata condotta all’ospedale Sant’Anna per gli accertamenti legati alla violenza sessuale e poi alle Molinette, per le lesioni subite alla testa.

"Un episodio gravissimo che ci lascia sgomenti - commenta il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che aggiunge - Le forze dell'ordine stanno cercando il responsabile e hanno tutto il nostro sostegno".

"Sono stato subito informato di quanto accaduto e mi sono recato sul posto - dichiara il presidente di Edisu, l'ente che gestisce la residenza universitaria -. Resto in costante contatto con le

forze dell'ordine che stanno cercando il responsabile di questo gravissimo fatto".

Intanto, stanno raggiungendo la residenza Borsellino gli psicologi di ascolto dell'Ente per dare supporto agli ospiti della struttura. Ulteriori informazioni nelle nostre prossime edizioni.