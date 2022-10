Rapina in gioielleria, dopo un anno di indagini i primi due arresti

Li hanno trovati in Lituania dopo undici mesi di ricerche, li hanno estradati e arrestati in Italia. I carabinieri di Arona, in collaborazione con la divisione Si.Re.Ne. per la cooperazione internazionale di polizia, hanno rintracciato all’estero i presunti responsabili - di nazionalità lituana - destinatari di una rapina aggravata, commessa lo scorso novembre ai danni di una gioielleria di Arona.

Un minuto e 28 secondi, tanto era durata l'azione dei due rapinatori: tre persone erano entrate nella gioielleria, con volto parzialmente travisato da una mascherina. Mentre uno dei tre minacciava con una pistola i proprietari e la dipendente, gli altri dueavevano forzato le vetrine e portato via 18 orologi e alcuni gioielli per un valore di centocinquantamila euro. Un quarto presunto complice, a cui era stata ceduta la borsa contenente la refurtiva, si era poi allontanato in bicicletta.

Le successive indagini, coordinate della procura del tribunale di Verbania hanno fatto emergere una realtà criminale di respiro internazionale: i sospettati appartenevano con ogni probabilità ad una banda di rapinatori professionisti transnazionali, originari della regione baltica. Il modus operandi era sempre lo stesso, ed è probabile che altri colpi siano stari messi a segno in altri Stati europei: il copione criminale prevedeva l'arrivo nel paese scelto qualche giorno prima della rapina, poi il sopralluogo fingendosi compratori, e infine un'altra visita, durante la quale scattava il blitz.