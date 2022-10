Recuperate 13 auto rubate nel Torinese, un arresto

Tredici autovetture recuperate e un arresto in flagranza di reato. La Polizia di Stato, insieme all’Arma dei carabinieri, ha portato a termine un'operazione contro i furti d'auto compiuti a settembre e a ottobre nel Torinese, tra Giaveno, Avigliana, e Orbassano. Fermato un uomo residente a Careri (Reggio Calabria) che avrebbe ricevuto in consegna i mezzi per riciclarli.

Le indagini, svolte dalla squadra di Polizia Giudiziaria della Stradale di Torino in collaborazione con i militari della Stazione di Giaveno, hanno consentito di arrestare l'uomo proprio mentre stava presumibilmente compiendo operazioni utili a rendere difficile l'individuazione della provenienza di una delle auto rubate, apponendovi delle targhe false o

appartenenti a veicoli intestati a soggetti residenti in provincia di Reggio Calabria.

Le 13 auto recuperate, tutte modello Fiat Panda 4x4, Mitsubishi Pajero e Suzuki, sono state sequestrate dall’Autorità Giudiziaria per la riconsegna, dopo gli accertamenti e i rilievi di rito, ai legittimi proprietari.