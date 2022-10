"Pandemia energetica" Giorgio Marsiaj all'assemblea pubblica degli industriali

All'Unione Industriali di Torino in corso l'assemblea annuale. Giorgio Marsiaj, il presidente fa gli onori di casa. E subito parla di ribaltamento della realtà in un solo anno. Marsiaj parla di pandemia energetica. Si moltiplicano le aziende che fermano la produzione per un giorno alla settimana. In Piemonte sono 2mila le imprese con 110 mila dipendenti in oggi alle prese con la crisi. Robusta crescita del Pil per quest'anno ma la crescita scende a zero nel 2023 se non cambia qualcosa Presente all'assemblea il presidente nazionale unione industriali Carlo Bonomi.