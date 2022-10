Scontro frontale nell'Alessandrino, muore donna di 56 anni

Un altro incidente mortale, l'ennesimo, sulle strade del Piemonte. Una donna di 56 anni ha perso la vita nello scontro tra due auto lungo la provinciale che conduce a Mantovana, nell'Ovadese, in Regione Boschi di Sezzadio, in provincia di Alessandria.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Acqui Terme, intervenuti sul posto con i sanitari e i vigili del fuoco, si sarebbe trattato di un frontale. La 56enne, estratta viva, ma in gravi condizioni da uno dei veicoli, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Alessandria, dove è deceduta.