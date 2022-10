Il Novara vince e sogna, ko Pro Vercelli e Alessandria. Pareggia la Juve Next Gen

Vola in testa alla classifica del girone A di Lega Pro il Novara, in attesa della sfida di domani sera tra Padova e Feralpisalò. Gli azzurri superano il Vicenza sul terreno del Piola con un rotondo 3-0. I ragazzi di Cevoli hanno sbloccato il risultato al decimo con Michele Rocca. Raddoppio nel finale di primo tempo di Masini. All'86esimo chiude i conti il terzo gol firmato Buric. Sono 14 i punti conquistati dai gaudenziani nelle prime sei giornate.

Per un Novara che gioisce mastica amaro la Pro Vercelli, sconfitta a Busto Arsizio dalla Pro Patria nei minuti finali. I leoni, passati in vantaggio al trentatreesimo con Marco Perrotta hanno subito la rimonta dei lombardi che hanno ribaltato il risultato nei minuti finali. Il pari è arrivato all'88esimo con Saporetti. Gol vittoria per la Pro Patria nel recupero, al 91esimo, con Nicco.

Nel girone B è crisi profonda per l'Alessandria, sconfitto 3-0 a Rimini. Le reti tutte nella ripresa: Gol di Gabbianelli al 56esimo e doppietta di Santini nei minuti di recupero, al novantaduesimo ed al novantacinquesimo. I grigi restano all'ultimo posto con 3 punti.

Passa in vantaggio ma si fa raggiungere dalla Pergolettese, infine, la Juventus Next Gen. Allo scadere del primo tempo la rete di Besaggio porta in vantaggio i bianconeri. Nella ripresa, al 17esimo, il definitivo pareggio di Varas.