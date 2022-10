Sicurezza sul lavoro, da lunedì 17 mobilitazione dei sindacati

Parte lunedì la settimana di mobilitazione straordinaria di Cgil, Cisl e Uil del Piemonte "per porre l'attenzione sui gravi temi degli infortuni, della salute e delle morti sul lavoro". Sabato 22 ottobre si terrà una manifestazione nazionale a Roma, a conclusione delle iniziative territoriali. In Piemonte, dal 17 al 21 ottobre, si terranno assemblee nei luoghi di lavoro, richieste di incontri con gli organi di vigilanza e con le strutture deputate alla prevenzione, al controllo e alla repressione. Del problema degli incidenti sul lavoro ha parlato anche il presidente dell'Ance Torino, Antonio Mattio. "anche un solo ferito o un solo morto è troppo. In parte gli incidenti sono dovuti al fatto che ci sono tante imprese improvvisate, ma non sempre è così. Nel caso di Rivoli è un'impresa qualificata, che applica il contratto. Molto spesso la fatalità è in agguato così come l'errore umano". Mattio ha ricordato che ".a marzo del 2022 l'Ance ha firmato il Protocollo sulla Sicurezza nei cantieri presso la Prefettura" e ha aggiunto che "solo nel 2021 le imprese associate hanno investito oltre 1.200.000 euro tramite il sistema bilaterale per promuovere la sicurezza. Nello stesso anno i tecnici di Fsc hanno effettuato 2.700 sopralluoghi 1.700 imprese. Si fa molto anche sul fronte della formazione: sono state erogate 7.513 ore di formazione a 4.552 soggetti".