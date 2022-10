E lo chef Marco Sacco si inventa il modo di cucinare il siluro

Il siluro in cucina. Da ospite indesiderato a materia prima preziosa, valorizzata in un ristorante due stelle Michelin. Il siluro, il pesce “alieno” che minaccia l'ecosistema delle acque dolci per la sua voracità e abilità predatoria, entra in cucina. Marco Sacco, chef del ristorante Piccolo lago a Mergozzo (Verbano-Cusio-Ossola), e la sua brigata hanno inventato il ramen di siluro, piatto che verrà presentato in anteprima domenica all'Isola dei Pescatori, nel comune di Stresa, a “Gente di lago e di fiume”, per entrare poi in carta al ristorante il prossimo aprile. “Il siluro rovina l'ecosistema perché apre la bocca e si mangia tutto, avanzando come un carro armato”, spiega lo chef Sacco, che dell'associazione Gente di lago e di fiume è il presidente. "Il problema è che finora la sua carne è sempre stata reputata poco pregiata, quindi non è mai nato un indotto commerciale per i pescatori". In questo modo, però, il siluro non viene pescato e rischia di diffondersi sempre più.

Metti un siluro a cena

Lo chef ha allora pensato di proporlo nel suo ristorante stellato: la ricetta prevede una prima marinatura in sale e zucchero, poi l'affumicatura, quindi il passaggio in pentola con strutto e aromi. Il tutto poi viene servito insieme ai noodles in un brodo di pesce: "Il siluro in cucina ha molto scarto: testa grande, pelle e sottopelle spesse, una spina dorsale importante. Noi, con gli scarti, prepariamo un brodo chiarificato, prendendo spunto dalle ricette orientali", conclude Sacco.