Sperona 15 auto e punta arma contro i carabinieri: uomo arrestato a Verbania

Si è rischiata una strage lungo la strada statale del Sempione tra Meina e Stresa. Presso un distributore di benzina un uomo a torso nudo, la scorsa notte, ha puntato un fucile d'assalto verso le macchine in transito lungo la statale. L'uomo è quindi salito su un'auto con targa svizzera, risultata rubata, iniziando a dirigersi verso nord per seminare panico.

L'uomo infatti puntava deliberatamente le macchine che provenivano in opposto per speronarle, almeno 15 veicoli sono stati urtati. Quattro le persone ferite, nessuna in gravi condizioni. Raggiunto dai Carabinieri ha finito la sua corsa contro un guardrail, ma a quel punto l'uomo ha imbracciato nuovamente il fucile e lo ha puntato in direzione dei Carabinieri, che lo avevano oramai accerchiato anche loro armi in pugno. Dopo ripetuti ordini di gettare a terra il fucile d'assalto, l'uomo si è arreso. L'arma è una carabina Schmidt Rubin K31, già in uso alle truppe elvetiche nel secondo dopo guerra, su cui era stata apposta anche una baionetta, l'uomo aveva con sé 45 proiettili.

Sconosciute le ragioni del comportamento dell'uomo, un 31enne elvetico risultato essere sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che aveva con sé anche un vessillo con simboli nazisti.