Stellantis pesa per il 40 per cento sui ricavi della filiera dell'auto

Il 60 per cento dei ricavi delle azende della filiera dell'automobile non arrivano da Stellantis. Lo delinea un'analisi dell'Osservatorio sulla componentistica automotive italiana della Camera di Commercio di Torino.

Nel 2021 il 72,9% delle imprese ha Stellantis nel portafoglio clienti, l'80,6% in Piemonte. Cala nell'ultimo anno la quota di fatturato grenerato dalle vendite a Stellantis dal 41,7 per cento del 2020 al 40,7 per cento del 2021 nel nostro Paese. Registrato invece un aumento in Piemonte di oltre due punti percentuali, dal 47,4% del 2020 al 49,6%. Vale invece il 59,3% l'incidenza del fatturato proveniente da altri costruttori, soprattutto tedeschi, francesi (escluso Stellantis) e americani. Di minor rilevanza il rapporto con le case asiatiche.

Sono oltre 2.200 le imprese della filiera italiana dell'automotive, con oltre 168.000 addetti, numero stabile rispetto al 2020 e un fatturato netto nel 2021 pari a 54,3 miliardi di euro, in crescita del 16,7% La variazione positiva del fatturato automotive ha interessato tutti i segmenti della filiera, con risultati migliori per i subfornitori (+25,6%). Il Piemonte mantiene il primato nazionale per numero di imprese (33,3%) - seguito da Lombardia (27%), Emilia-Romagna (10,4%) e Veneto (8,8%) - con un fatturato generato dalla componentistica nel 2021 pari a 17,6 miliardi

(32,5% del totale nazionale) e oltre 58.600 addetti (34,9%).

Le imprese che hanno investito nel 2021 in R&S sono il 67%, in progressivo calo nel triennio. Quanto alle misure di sostegno alla filiera automotive le imprese chiedono soprattutto iniziative dirette al contenimento dei costi dell'energia elettrica (l'82 per cento), progetti di digitalizzazione e innovazione (71%), nonché gli interventi specifici diretti a R&S (67%). Per il 53% permane la necessità di incentivi alle immatricolazioni per supportare la domanda, il 43% chiede incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica per le auto elettriche.