Sventata rapina nella villa di Di Maria, un arresto

Dalla serata sul velluto in Champions contro il Maccabi Haifa a un'altra, condita di una buona dose di apprensione, ventiquattr'ore dopo. Il calciatore argentino della Juventus Angel Di Maria si trovava con la propria famiglia in casa, sulla pre-collina torinese proprio dietro alla Gran Madre, quando un gruppo di tre persone ha cercato di introdursi nell'abitazione. A quanto emerge la banda di ladri era già riuscita a scavalcare la recinzione quando è stata notata dalla sicurezza privata del calciatore che ha avvertito la polizia. Dopo l'intervento degli agenti e un inseguimento rocambolesco uno dei tre uomini è stato raggiunto e fermato. Fuggiti per ora gli altri due. A una prima verifica, non si tratterebbe di rapinatori locali ma si stanno effettuando i dovuti riscontri su eventuali precedenti. I tre non sarebbero riusciti a rubare nulla, ma sono in corso degli accertamenti con il giocatore della Juventus e i suoi familiari. La zona è piuttosto apprezzata dai calciatori e negli ultimi tempi, proprio in zona collina e pre-collina, si sono verificate due rapine ai danni di altrettanti imprenditori