Tempo di fiori a Torino

Tempo di fiori. Sabato 15 ottobre e domenica 16 ottobre nel centro storico di Torino, via Roma, la prima edizione di Floricola, mostra-mercato del florovivaismo . Stand, tanti fiori, piante e attrezzature per giardino, terrazzi e balconi, ma anche conferenze tenute da esperti e l’esposizione di piante sensoriali in collaborazione con UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti).

Non mancano proposte didattiche per i bambini e un angolo riservato al “dottore delle piante” per dare consigli utili per la cura e la manutenzione dei nostri amici vegetali. La manifestazione è organizzata da Promoflor, associazione produttori promozione florovivaistica nata a Verbania nel 1999.