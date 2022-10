In Piazza Castello giovani tennisti imparano

L'appuntamento di Federtennis in attesa delle Atp Finals che si svolgeranno al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre, quando scenderanno in campo i migliori otto tennisti e le migliori otto copie di doppio al mondo.



Da settembre i luoghi iconici della città sono diventati location di "Tennis in piazza", l'evento che accompagna le Atp. Sei appuntamenti aperti a tutti coloro che vogliono cimentarsi in questo sport, ragazzini e bambini dunque a lezione di tennis. L'evento verrà riproposto in concomitanza con il torneo.