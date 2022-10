Torino-Juventus 0-1, la cronaca del match

Decima giornata della serie A e primo derby stracittadino del campionato 2022/23. All'Olimpico di scena Torino-Juventus.

LA CRONACA

Alle 18 fischio di inizio del derby Torino-Juventus all'Olimpico.

Alla fine del primo tempo, risultato ancora sullo 0-0.



Al 52esimo prima sostituzione per la Juve: fuori Bremer per infortunio, dentro Bonucci.



Al 60esimo ammonito Linetty per fallo su Kean a metà campo.



Al 71esimo primo cambio Torino: fuori Radonjic, dentro Pellegri.

Al 74esimo la Juventus in vantaggio con Vlahovic.



Al 79esimo tripla sostituzione nel Toro: fuori Linetty, Aina e Djidji; dentro Karamoh, Singo e Zima.



Al 90esimo terzo cambio Juve, fuori Vlahovic, dentro Paredes.



Al 92esimo ammonito Lazzaro per proteste.



Partita finita con la vittoria della Juventus che sale a 16 punti in classifica, il Torino resta a quota 11.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Linetty, Lukic, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Zima, Karamoh, Pellegri, Ilkhan, Singo, Adopo, Seck, Vojvoda, Ricci, Garbett. Allenatore: Juric.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Milik, Gatti, Bonucci, Miretti, Rugani, Soulé, Paredes, Iling-Junior, Fagioli. Allenatore: Allegri.