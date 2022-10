Torino, ponte da record: alberghi pieni al 99%

"Per il ponte di Ognissanti Torino è invasa dai turisti. Superate le più rosee previsioni: alberghi pieni al 99%". Così Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti, sul tutto esaurito a Torino per il lungo ponte del 1 novembre.

"Le nostre previsioni - spiega - sono confermate da un flusso di visitatori che non si vedeva da anni in questa festività. Senza dubbio, il clima eccezionale di questi giorni ha indotto anche i più dubbiosi a concedersi una pausa".

Torino si inserisce a pieno titolo nella tendenza individuata dal Centro Studi Turistici nell'indagine svolta per conto di Assoturismo-Confesercenti: tra il 28 ottobre ed il primo novembre le strutture ricettive italiane dovrebbero registrare 5 milioni di pernottamenti, 1,2 milioni in più dello scorso anno.

Il livello delle presenze sta avendo effetti molto positivi su tutto il settore, i cui operatori sono stati interpellati in queste ore da Confesercenti: soddisfatte le guide turistiche, che in questi giorni registrano il "sold-out" delle visite guidate, così come baristi e ristoratori.

Qualche preoccupazione per il futuro c'è, considerando i rincari, dovuti a un'inflazione che sfiora il 12%, trainata dal boom dei costi energetici. Aumenti che minacciano le tasche degli italiani ma che, almeno in questa parentesi primaverile alle porte di novembre, restano all'orizzonte.