Torino sul podio delle province meno sicure d'Italia

Torino è la terza città italiana nell'indice della criminalità stilata dal quotidiano Il sole24ore, in base ai dati dell'attività interforze del Viminale. Primo e secondo posto per Milano e Rimini. Criminalità in crescita rispetto al periodo pre pandemia nelle prime dieci città, sei sono metropoli. il calcolo è stato fatto sul numero di denuncie ogni 100 mila abitanti. C'è anche un'altra città piemontese che occupa un posto nella lista. E' Biella che ha la maglia nera per le denunce di estorsioni.