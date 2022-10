Torna la Serie A, alle 15 il Toro sfida la capolista Napoli

La novità dell'ultimo minuto è il forfait di Seck. Colpito da un attacco influenzale, l'attaccante non è stato convocato per la partita di oggi del Maradona ma il suo impiego non era previsto e la defezione non cambia di molto i piani di Juric.

Sciolti gli ultimi dubbi, il tecnico croato dovebbe schierare Buongiorno al centro della difesa, mentre i test effettuati con Rodriguez hanno dato esito positivo e lo svizzero sarà regolarmente in campo con la fascia di capitano.

Confermate le assenza di Pellegri, Ricci e Vojvoda, sugli esterni toccherà a Singo e Lazaro, mentre il tridente offensivo sarà composto da Vlasic, Miranchuk e Sanabria.

A gara in corso potrebbe poi trovare spazio Karamoh che ieri Juric ha definito in ripresa. Sul fronte partenopeo i dubiti riguardano l'attacco con Lozano che è in vantaggio su Politano per l'ultima maglia disponibile per l'attacco accanto a Kvaraskhelia e Simeone.

Raspadori è però pronto a subentrare nel corso della partita, per la difesa granata si annuncia insomma un pomeriggio di super lavoro. Fischio d'inizio alle 15.