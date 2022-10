Toro scatenato all'Olimpico

Il Toro conquista la vittoria di prestigio che cercava da tempo. A farne le spese il Milan sconfitto per 2-1 al termine di una partita tirata, la più bella disputata in questa stagione dai granata.

Il Milan parte forte e con Leao va per due volte vicino al gol al terzo e al quinto minuto, ma in entrambe le occasioni l’attaccante portoghese perde l’attimo giusto a tu per tu con Milinkovic-Savic.

Il Toro si vede al diciottesimo con Pellegri e subito dopo con Schuurs, ma Tatarusanu non si fa sorprendere.

I granata passano al ‘35 con Djidji che gira di testa una punizione di Lazaro.

Passa un minuto e gli uomini di Juric raddoppiano con Miranchuk servito da Vlasic. Il Milan accusa il doppio K.O e fatica a reagire e Pioli prova a scuoterlo con un triplo cambio a inizio secondo tempo.

La pressione dei rossoneri sale e al ‘25 complice un’incomprensione tra Buongiorno e Milinkovic, gli uomini di Pioli accorciano le distanze con Messias, anche se c’è il sospetto di un fallo dell’attaccante rossonero.

La gara diventa una corrida, Juric perde le staffe e viene espulso, ma i rossoneri non riescono a pareggiare e l’Olimpico alla fine può festeggiare.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio di Cristiano Gaviglio