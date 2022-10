Tre su tre, la Igor volley vola. 3 a 0, Bosetti migliore in campo

Novara vince. Ancora una volta. Al PalaIgor, nell'anticipo che ha aperto la terza giornata della serie A1 femminile, le piemontesi fanno tre su tre superando la Savino del Bene per 3-0 con parziali di 25-17, 25-19, 25-18. Un successo che porta la Igor al primo posto provvisorio della classifica. Per le toscane è il primo stop stagionale dopo i due successi per 3-0 su Perugia e Vallefoglia.

Adams: “Siamo sulla strada giusta” - "Siamo riuscite a mettere in campo in ogni istante la giusta aggressività, senza mai alzare il piede dall'acceleratore e il risultato è molto importante per il nostro percorso di crescita - commenta a caldo McKenzie Adams - Sappiamo che abbiamo ancora tanto su cui lavorare ma serate come questa dimostrano che siamo sulla giusta strada".

Il tabellino - Ecco tutti i numeri del match:

Igor Gorgonzola Novara: Cantoni ne, Adams 11, Bresciani (L) ne, Giovannini, Battistoni 1, Fersino (L), Bosetti 11, Chirichella 6, Danesi 8, Varela Gomez, Bonifacio ne, Carcaces ne, Ituma, Karakurt 16. All. Lavarini.

Savino Del Bene Scandicci: Sorokaite 9, Alberti, Belien 6, Ting ne, Malinov, Gamba (L) ne, Mingardi 6, Shcherban, Angeloni 2, Guidi ne, Washington 2, Antropova 7, Castillo (L), Di Iulio 1. All. Barbolini.

MVP Caterina Bosetti

La classifica - Igor Gorgonzola Novara 8 punti; Reale Mutua Fenera Chieri, Savino Del Bene Scandicci 6; Prosecco Doc Imoco Conegliano, Vero Volley Milano 5; E-Work Busto Arsizio, Volley Bergamo 1991, Cbf Balducci Hr Macerata 3; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2; Wash4green Pinerolo, Il Bisonte Firenze, Cuneo Granda S.Bernardo, Trasportipesanti Casalmaggiore 1; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0.