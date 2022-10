Troppo Napoli, il Toro salva l'onore

Il Toro rimedia a Napoli la terza sconfitta consecutiva, ma dopo un inizio da incubo i granata riescono ad uscire dal campo a testa alta contro una squadra molto più forte da un punto di vista tecnico. In avvio i padroni di casa non concedono al Toro il tempo di entrare in partita. Pressano alto e dopo sei minuti si portano in vantaggio grazie a un colpo di testa di Anguissa che gira in porta alla perfezione il cross di Mario Rui. Gli uomini di Juric provano ad alzare le linee ma così facendo, al dodicesimo, lasciano spazio alla fuga di Anguissa che batte Milinkovic-Savic sul suo palo: nell'occasione non convincente l'opposizione del portiere granata. E' un Napoli bello e concreto che dopo aver sfiorato la rete del 3-0, la trova al 37' con Kvaratskhelia che corona nel migliore dei modi la fuga con la quale percorre metà del campo. Il Toro si sveglia solo nei minuti finali del tempo con Sanabria che approfitta di uno sbandamento della difesa azzurra e rimette in gara gli uomini di Juric. La rete cambia l'inerzia della partita e nel secondo tempo, con coraggio, il Toro si fa pericoloso più volte dalla parti di Meret. I granata spingono, i partenopei soffrono e gli animi si scaldano: a dieci minuti dal termine Juric viene espulso. Le ultime emozioni le regalano Radonjic sul quale si oppone alla grande Meret e Di Lorenzo che sfiora il palo alla destra di Milinkovic-Savic. Resta il 3-1 del primo tempo e il Napoli festeggia il suo primato.