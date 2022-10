Per un weekend niente bianconero. La Juventus si schiera al fianco della Fondazione piemontese per sensibilizzare e sostenere la prevenzione. E lo fa vestendo - sia con la prima squadra maschile, sia con le Women e con la Next Gen, che milita in serie C - la terza maglia, quella dove il rosa è dominante.

Cinque maglie di ogni match verranno poi autografate e donate alla Fondazione, che potrà utilizzarle per aste utili a raccogliere fondi.