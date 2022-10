Una scala chiusa da sette anni in via Torrazza Piemonte a Torino

Venerdì avevamo chiuso la settimana con la segnalazione di una scala a Torino, in via Torrazza Piemonte, da sette anni in queste condizioni, ci segnalava il telespettatore, tanto che le persone anziane devono allungare il percorso per raggiungere il mercato. Abbiamo interpellato il comune che ci ha risposto così: la scala è chiusa perché pericolosa e, pur comprendendo il disappunto dei cittadini per la mancata riparazione e il senso di trascuratezza, va sottolineato che l'accesso a Via Villa viene comunque garantito da un'altra scala a una ventina di metri. Nel corso degli anni - scrive ancora il comune - si è dovuto dare la precedenza, viste le risorse limitate, a lavori con priorità più elevate e il ripristino è stato così più volte procrastinato ma adesso è stato dato incarico agli uffici tecnici di inserire l'intervento di riparazione in uno dei prossimi programmi di manutenzione straordinaria.



Salvate queste due tartarughe. È l'appello che ci fa Cesare Carbonari dal laghetto Italia 61 a Torino. Il laghetto è stato svuotato per motivi di manutenzione e alcune tartarughe sono rimaste senza acqua, aspettano di essere portate in salvo.



Vi abbiamo mostrato in questi giorni tanti funghi e frutti tipici dell'autunno. Oggi è il turno della melagrana, ecco i piccoli grani all'interno della coloratissima buccia. A mandarci la bella foto è Gianmaria Capello che ringraziamo.